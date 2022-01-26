Mastercard снизила тарифы за прием карт для крупных интернет-магазинов

Осенью 2021 г. подобные тарифы ввела международная платежная система Visa, они начнут действовать с 1 февраля этого года. Комиссия составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объема продаж – годовой объем должен составлять 25-250 млрд руб. или больше. Также размер тарифа зависит от способа оплаты: при оплате с помощью мобильного кошелька комиссия будет ниже, чем при оплате картой.