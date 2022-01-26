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Mastercard снизила тарифы за прием карт для крупных интернет-магазинов

Ведомости

Международная платежная система Mastercard вслед за Visa снизила комиссии за прием к оплате карт для крупных интернет-магазинов, в частности, для Ozon, Wildberries, AliExpress. С 31 января размер межбанковской комиссии (интерчейндж) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объема продаж в интернете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информационный бюллетень, который Mastercard отправил банкам-эквайерам.

Подлинность документа подтвердили два источника на платежном рынке. В платежной системе изданию сообщили, что Mastercard обновил программу межбанковских комиссий, но не уточнили деталей.

Один из собеседников издания рассказал, что раньше для крупных онлайн-ритейлеров не было спецтарифов. Теперь такие тарифы будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте онлайн-магазина. В бюллетене платежной системы не говорится, при каком обороте товаров будут действовать сниженные тарифы.

Осенью 2021 г. подобные тарифы ввела международная платежная система Visa, они начнут действовать с 1 февраля этого года. Комиссия составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объема продаж – годовой объем должен составлять 25-250 млрд руб. или больше. Также размер тарифа зависит от способа оплаты: при оплате с помощью мобильного кошелька комиссия будет ниже, чем при оплате картой.

Изменению тарифов предшествовал спор Wildberries и западных платежных систем летом 2021 г. В августе компания ввела скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и СБП Центробанка. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера, направив в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard.

Wildberries пояснила, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка. Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries. В октябре международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера.

Ранее по теме: Wildberries снизил размер скидки при оплате через SberPay, «Мир» и СБП до 1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных