Mastercard снизила тарифы за прием карт для крупных интернет-магазинов
Международная платежная система Mastercard вслед за Visa снизила комиссии за прием к оплате карт для крупных интернет-магазинов, в частности, для Ozon, Wildberries, AliExpress. С 31 января размер межбанковской комиссии (интерчейндж) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объема продаж в интернете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информационный бюллетень, который Mastercard отправил банкам-эквайерам.
Подлинность документа подтвердили два источника на платежном рынке. В платежной системе изданию сообщили, что Mastercard обновил программу межбанковских комиссий, но не уточнили деталей.
Один из собеседников издания рассказал, что раньше для крупных онлайн-ритейлеров не было спецтарифов. Теперь такие тарифы будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте онлайн-магазина. В бюллетене платежной системы не говорится, при каком обороте товаров будут действовать сниженные тарифы.
Осенью 2021 г. подобные тарифы ввела международная платежная система Visa, они начнут действовать с 1 февраля этого года. Комиссия составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объема продаж – годовой объем должен составлять 25-250 млрд руб. или больше. Также размер тарифа зависит от способа оплаты: при оплате с помощью мобильного кошелька комиссия будет ниже, чем при оплате картой.
Изменению тарифов предшествовал спор Wildberries и западных платежных систем летом 2021 г. В августе компания ввела скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и СБП Центробанка. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера, направив в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard.
Wildberries пояснила, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка. Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries. В октябре международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера.