Средний размер автокредита в России обновил исторический максимум
Средний размер автокредита в России в декабре 2021 г. достиг 1,28 млн руб., обновив рекорд седьмой раз подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с ноябрем показатель вырос на 4%. В годовом выражении он увеличился сразу на 28%. Так, в декабре 2020 г. средний чек ссуды на покупку машины составлял 1 млн руб.
Размер автокредита в России впервые превысил 1 млн руб. по итогам марта 2021 г.: тогда он достиг 1,05 млн руб. В следующем месяце сумма снизилась до 1,02 млн руб., а в мае вновь повысилась до 1,08 млн руб. После этого ежемесячно средний чек обновлял максимум.
Наибольший средний размер ссуды на приобретение авто среди 30 регионов-лидеров по объему данного вида кредитования по итогам декабря зафиксирован в Москве — 1,9 млн руб. В топ-5 вошли также Московская область (1,55 млн. руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн. руб.), Краснодарский край (1,39 млн. руб.) и Ленинградская область (1,34 млн. руб.).
В то же время наиболее заметное повышение суммы за год произошло в Кемеровской области — сразу на 44,3% до 1,08 млн руб. Сильное увеличение отмечено также в Удмуртии (+38,6% до 1,08 млн руб.), Саратовской (+38,2% до 1,2 млн руб.), Волгоградской (+37,7% до 1,1 млн руб.) и Омской (+34,9% до 1,2 млн руб.) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель повысился меньше, чем в среднем по стране: на 25,6% и 24,6% соответственно.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредита в России во второй половине 2021 г. рос при сокращении объема выдач подобных ссуд. Так, в декабре банки предоставили населению около 74 500 автокредитов. В годовом выражении показатель снизился на 1,1%, в месячном — на 2,5%. В целом он падал четыре месяца подряд и к концу года достиг минимума с февраля 2021 г. при том, что на пике в апреле был на уровне 107 400 штук. Волков объяснил подобную динамику «продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков».
В целом на 2021 г. россияне получили более 1 млн автокредитов, сообщило НБКИ ранее. Показатель превысил указанный порог впервые с 2013 г. В годовом выражении число предоставленных ссуд увеличилось на 11,1%.