Средний размер автокредита в России обновил исторический максимум

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредита в России во второй половине 2021 г. рос при сокращении объема выдач подобных ссуд. Так, в декабре банки предоставили населению около 74 500 автокредитов. В годовом выражении показатель снизился на 1,1%, в месячном — на 2,5%. В целом он падал четыре месяца подряд и к концу года достиг минимума с февраля 2021 г. при том, что на пике в апреле был на уровне 107 400 штук. Волков объяснил подобную динамику «продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков».