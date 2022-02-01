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Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона

Ведомости

Сбербанк совместно с Western Union запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай, говорится в сообщении банка. В качестве партнера выступит китайская платежная система Alipay. Комиссия за перевод составит 1%.

«Сбер» сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, перевод автоматически зачислится на найденный кошелек в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union», — сообщили в банке.

В 2019 г. Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. На данный момент мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран. 21 декабря прошлого года зампред правления банка Кирилл Царев анонсировал переводы по номеру телефона в Китай.

Alipay — это крупнейшая китайская платежная система, входящая в Alibaba Group. Система была основана в 2004 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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