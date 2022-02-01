Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона
Сбербанк совместно с Western Union запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай, говорится в сообщении банка. В качестве партнера выступит китайская платежная система Alipay. Комиссия за перевод составит 1%.
«Сбер» сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в «Сбербанк онлайн» ввести номер телефона и ФИО получателя, перевод автоматически зачислится на найденный кошелек в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union», — сообщили в банке.
В 2019 г. Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. На данный момент мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран. 21 декабря прошлого года зампред правления банка Кирилл Царев анонсировал переводы по номеру телефона в Китай.
Alipay — это крупнейшая китайская платежная система, входящая в Alibaba Group. Система была основана в 2004 г.