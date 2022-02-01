Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона

В 2019 г. Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. На данный момент мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран. 21 декабря прошлого года зампред правления банка Кирилл Царев анонсировал переводы по номеру телефона в Китай.