Сервис денежных переводов Koronapay запретил любые криптовалютные транзакции

Ранее Центробанк и Минфин РФ предложили противоположные подходы к регулированию криптовалюты в России. ЦБ считает нужным на законодательном уровне запретить использовать российскую финансовую инфраструктуру для любых операций с криптовалютами, а также запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Минфин предлагает жесткое регулирование операций с криптовалютами в рамках банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников. Обе позиции соответствуют стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).