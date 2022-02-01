Сервис денежных переводов Koronapay запретил любые криптовалютные транзакции
Российский сервис денежных переводов Koronapay (входит в платежную систему «Золотая Корона») наложил запрет на любые транзакции, связанные с криптовалютой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Koronapay Europe Глеба Козлова.
«Мы хотим заверить, что придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой, и будем сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы», — сказал менеджер.
Он добавил, что в компании особенно обеспокоены появлением мошеннических бирж, которые действуют под видом известных финансовых учреждений и платежных систем, чтобы вводить инвесторов в заблуждение. По словам Козлова, Koronapay понесла репутационные потери из-за того, что некоторые криптобиржи, клиенты которых могли стать жертвами мошенников, использовали логотип сервиса на своих веб-сайтах.
Koronaрay — крупнейший сервис денежных переводов в России и странах СНГ. Количество клиентов сервиса составляет 13 млн человек, а объем ежемесячных операций по переводам превышает $1 млрд, сообщала компания в январе.
Ранее Центробанк и Минфин РФ предложили противоположные подходы к регулированию криптовалюты в России. ЦБ считает нужным на законодательном уровне запретить использовать российскую финансовую инфраструктуру для любых операций с криптовалютами, а также запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Минфин предлагает жесткое регулирование операций с криптовалютами в рамках банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников. Обе позиции соответствуют стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В ЦБ с некоторыми положениями концепции министерства не согласились: в частности, регулятор опасается, что в случае ее реализации в России появится «параллельная финансовая система». Президент России Владимир Путин ранее поручил им провести дискуссию по криптовалютам и прийти к единому мнению.