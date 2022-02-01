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Финансы

Сервис денежных переводов Koronapay запретил любые криптовалютные транзакции

Ведомости

Российский сервис денежных переводов Koronapay (входит в платежную систему «Золотая Корона») наложил запрет на любые транзакции, связанные с криптовалютой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Koronapay Europe Глеба Козлова.

«Мы хотим заверить, что придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой, и будем сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы», — сказал менеджер.

Он добавил, что в компании особенно обеспокоены появлением мошеннических бирж, которые действуют под видом известных финансовых учреждений и платежных систем, чтобы вводить инвесторов в заблуждение. По словам Козлова, Koronapay понесла репутационные потери из-за того, что некоторые криптобиржи, клиенты которых могли стать жертвами мошенников, использовали логотип сервиса на своих веб-сайтах.

Koronaрay — крупнейший сервис денежных переводов в России и странах СНГ. Количество клиентов сервиса составляет 13 млн человек, а объем ежемесячных операций по переводам превышает $1 млрд, сообщала компания в январе.

Ранее Центробанк и Минфин РФ предложили противоположные подходы к регулированию криптовалюты в России. ЦБ считает нужным на законодательном уровне запретить использовать российскую финансовую инфраструктуру для любых операций с криптовалютами, а также запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Минфин предлагает жесткое регулирование операций с криптовалютами в рамках банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников. Обе позиции соответствуют стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В ЦБ с некоторыми положениями концепции министерства не согласились: в частности, регулятор опасается, что в случае ее реализации в России появится «параллельная финансовая система». Президент России Владимир Путин ранее поручил им провести дискуссию по криптовалютам и прийти к единому мнению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных