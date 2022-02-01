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Финансы

Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ после двухнедельного перерыва

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Минфин частично возобновит проведение аукционов по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ) со 2 февраля, следует из сообщения министерства. Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска № 26237RMFS с постоянным купонным доходом и сроком погашения 14 марта 2029 г.

«Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отмечается в сообщении.

Министерство отменило проведение аукционов по размещению ОФЗ 18 января на фоне высокой волатильности на финансовых рынках из-за геополитических новостей. В тот день в ходе биржевых торгов основные российские фондовые индексы снизились более чем на 5%.

Российский рынок падал несколько дней подряд, однако в понедельник, 31 января, российский рынок акций вырос в основные торги по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов понедельника вырос на 1,2% до 3530,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2% до 1435,23 пункта. Положительная динамика на рынках наблюдается и сегодня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных