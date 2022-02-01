Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ после двухнедельного перерыва

Российский рынок падал несколько дней подряд, однако в понедельник, 31 января, российский рынок акций вырос в основные торги по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов понедельника вырос на 1,2% до 3530,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2% до 1435,23 пункта. Положительная динамика на рынках наблюдается и сегодня.