Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ после двухнедельного перерыва
Минфин частично возобновит проведение аукционов по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ) со 2 февраля, следует из сообщения министерства. Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска № 26237RMFS с постоянным купонным доходом и сроком погашения 14 марта 2029 г.
«Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отмечается в сообщении.
Министерство отменило проведение аукционов по размещению ОФЗ 18 января на фоне высокой волатильности на финансовых рынках из-за геополитических новостей. В тот день в ходе биржевых торгов основные российские фондовые индексы снизились более чем на 5%.
Российский рынок падал несколько дней подряд, однако в понедельник, 31 января, российский рынок акций вырос в основные торги по главным биржевым индексам вслед за мировыми рынками. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов понедельника вырос на 1,2% до 3530,38 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2% до 1435,23 пункта. Положительная динамика на рынках наблюдается и сегодня.