Фондовые рынки США в январе продемонстрировали рекордное с 2009 года падение

25 января президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против президента России Владимира Путина при вторжении России на Украину. В целом США и ряд европейских государств говорят о потенциальных ограничениях с осени прошлого года — тогда в СМИ стали появляться сообщения о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению в республику. На данный момент в США уже опубликовано несколько законопроектов, предполагающих санкции против высшего военно-политического руководства России, а также экономические, секторальные ограничения, санкции в отношении крупных компаний, в частности банков и сырьевых предприятий.