Фондовые рынки США в январе продемонстрировали рекордное с 2009 года падение
Фондовые рынки США пережили худший январь со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., пишет Financial Times. Так, индекс S&P 500 в январе упал на 5,3%, что стало самым большим месячным падением с начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. и самым низким показателем с 2009 г.
Еще сильнее пострадал технологический сектор: индекс NASDAQ Composite просел по итогам января на 10%, а на пике падение достигало 15,7%, пишет издание.
Как указывает FT, на такую динамику фондового рынка в США повлияли несколько факторов: инвесторы распродавали активы на фоне угрозы повышения базовой ставки ФРС, снижения корпоративных доходов американских компаний, а также геополитической напряженности из-за ситуации вокруг Украины.
На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может повысить базовую ставку уже на следующем заседании в марте. Он не исключил дальнейшее повышение ставок в случае сохранения или роста инфляции. Потребительские цены в США растут, годовой прирост в декабре составил 7%, что является самым большим уровнем инфляции с 1982 г., сообщило ранее министерство труда страны.
31 января президент Федерального резервного банка Атланты, входящего в систему ФРС, Рафаэль Бостич заявил, что ради борьбы с инфляцией ФРС может пойти на более резкое повышение базовой ставки. Он допустил первое повышение сразу на 50 базисных пунктов в то время, как большинство аналитиков и экономистов ожидают повышения максимум на 0,25 базисных пунктов.
«Общеизвестно, что геополитические риски трудно оценить на фондовых рынках, но несколько инвесторов заявили, что рост напряженности в связи с потенциальным вторжением России помог распространить тенденцию снижения акций технологических компаний на более широкий рынок во второй половине января», — говорится в материале. Даже без военной эскалации возможные санкции против России могут привести к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь приведет к ускорению роста инфляции, отмечает издание.
25 января президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против президента России Владимира Путина при вторжении России на Украину. В целом США и ряд европейских государств говорят о потенциальных ограничениях с осени прошлого года — тогда в СМИ стали появляться сообщения о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению в республику. На данный момент в США уже опубликовано несколько законопроектов, предполагающих санкции против высшего военно-политического руководства России, а также экономические, секторальные ограничения, санкции в отношении крупных компаний, в частности банков и сырьевых предприятий.
В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.