Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 000 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий увеличение в течение следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 000 человек и создание дополнительных 20 бригад. Об этом сообщает офис главы государства.
«Этот указ — старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ — не потому, что «скоро война». Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир на Украине», — сказал Зеленский во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады IX созыва.
Кроме того, указ предусматривает постепенное увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, повышение срока действия контрактов, разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей и системы карьерного роста офицеров. В связи с этим Зеленский поручил кабмину заложить соответствующие изменения в государственный бюджет на текущий год.
Денежное довольствие военных, служащих по долгосрочным контрактам, собираются повысить до уровня как минимум трехкратной минимальной зарплаты страны в течение 2023 г., уточнили в офисе главы государства. Зеленский подчеркнул, что Украина ценит поддержку стран-партнеров, но должна рассчитывать в первую очередь на собственные силы.
Ранее, 28 января, Зеленский заявил об отсутствии эскалации между Украиной и Россией. До него о том, что признаков готовящегося вторжения нет, высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.