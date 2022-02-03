ЦБ включил первую компанию в реестр операторов информационных систем

На сайте Atomyze говорится, что она представляет собой площадку для цифровизации активов и процессов на базе технологий распределенных реестров. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав. При этом Atomyze не работает с цифровыми валютами, в том числе биткойном. Регулирование и возможный запрет операций с криптовалютами в России сейчас обсуждают ЦБ и правительство.