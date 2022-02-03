ЦБ включил первую компанию в реестр операторов информационных систем
Российская токенизационная платформа Atomyze стала первой компанией, которую Центробанк внес в реестр операторов информационных систем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила пресс-служба регулятора. Таким образом, ЦБ признал, что деятельность организации соответствует законодательству страны.
«Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме», — пояснили в ЦБ.
Atomyze полностью принадлежит швейцарской Tokentrust AG, которая работает в сфере финансовых технологий и нацелена на оцифровку и токенизацию активов предприятий сырьевой промышленности. Платформа создана на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric. Одним из ее инвесторов является «Интеррос» Владимира Потанина. «Норникель» в феврале 2020 г. сообщил, что стал первым участником Atomyze.
Через платформу в конце 2020 г. выпустил токены учрежденный «Норникелем» палладиевый фонд Global Palladium Fund. Активы были нужны для перевода в цифровой формат части контрактов с промышленными партнерами компании — Traxys SA и Umicore SA, пояснили тогда в «Норникеле».
На сайте Atomyze говорится, что она представляет собой площадку для цифровизации активов и процессов на базе технологий распределенных реестров. Платформа обеспечивает выпуск и обращение ЦФА, обменивает последние на аналоги или фиатные деньги, реализует выпуск цифровых прав. При этом Atomyze не работает с цифровыми валютами, в том числе биткойном. Регулирование и возможный запрет операций с криптовалютами в России сейчас обсуждают ЦБ и правительство.
В июле 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ЦФА и цифровой валюте, документ вступил в силу 1 января прошлого года. Закон разрешает проводить сделки с ЦФА, предприятия могут выпускать регулируемые токены на частных блокчейн-платформах. При этом документ запрещает использовать криптовалюты как платежное средство на территории страны.
ЦБ в своем сегодняшнем сообщении рассказал, что сформулировал предложения по дальнейшему совершенствованию регулирования ЦФА и их налогообложению. Регулятор полагает, что это сделает подобные активы более привлекательными — их начнут активнее использовать. ЦБ намерен представить свои идеи в виде консультативного доклада для общественного обсуждения в ближайшее время.