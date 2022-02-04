ВТБ запустит ипотеку на машиноместа и кладовки
ВТБ запускает во всех регионах своего присутствия программу ипотеки на приобретение машиномест и кладовок, сообщила пресс-служба банка.
Первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости недвижимости, а минимальная ставка — 10,7% годовых. Такая доступна зарплатным клиентам кредитной организации при оформлении комплексного страхования, подаче заявки через сайт ВТБ или застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов во время оформления сделки.
Получить одобрение ссуды можно, предоставив паспорт и СНИЛС. Максимальная сумма кредита при приобретении машиноместа составляет 4 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 2 млн руб. — для прочих регионов России. При покупке кладовки суммы составляют 2 млн руб. и 1 млн руб. соответственно.
Минимальный размер кредита в обоих случаях начинается с 300 000 руб. Оформить ссуду можно на срок до 30 лет.
Член правления ВТБ Святослав Островский пояснил, что спрос населения на машиноместа и кладовки растет на фоне рекордного спроса на жилье в новостройках. По оценке госбанка, в 2021 г. таковой увеличился на 20-30% относительно предыдущего года.
«Причина проста — это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время. Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир, — наличие кладового помещения», — пояснил топ-менеджер.
Островский отметил, что взять ипотеку на машиноместо и кладовку можно как на этапе покупки квартиры, так и позже. В ВТБ полагают, что в этом году программой воспользуются более 10 000 клиентов, общий объем кредитов достигнет 10 млрд руб.
По данным «Дом.РФ», в 2021 г. топ-20 ипотечных банков России (на них пришлось 5,6 трлн руб. предоставленных населению жилищных ссуд при общем рекордном объеме в 5,7 трлн руб.) выдали гражданам около 496 000 кредитов на приобретение квартир в новостройках на общую сумму 1,9 трлн руб. Таким образом, количественный показатель увеличился на 3% относительно 2020 г., тогда как денежный — на 33%.