ВТБ запустит ипотеку на машиноместа и кладовки

По данным «Дом.РФ», в 2021 г. топ-20 ипотечных банков России (на них пришлось 5,6 трлн руб. предоставленных населению жилищных ссуд при общем рекордном объеме в 5,7 трлн руб.) выдали гражданам около 496 000 кредитов на приобретение квартир в новостройках на общую сумму 1,9 трлн руб. Таким образом, количественный показатель увеличился на 3% относительно 2020 г., тогда как денежный — на 33%.