Из ЦБ уйдет первый замглавы департамента информационной безопасности Сычев

В 2020 г. в результате реструктуризации ДИБ Финцерт ликвидировали, писал «Коммерсантъ». По информации издания, участники финансового рынка указывали на наличие у Финцерта не только функции защиты от угроз и атак, но и наказания банков за недоработки в сфере кибербезопасности. Это привело к тому, что некоторые кредитные организации предпочитали не сообщать об инцидентах. Кроме того, участники рынка были недовольны качеством предоставляемой от Финцерта помощи.