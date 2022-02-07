Из ЦБ уйдет первый замглавы департамента информационной безопасности Сычев
Первый заместитель директора департамента информационной безопасности (ДИБ) Банка России Артем Сычев 14 марта завершит работу в регуляторе. Сообщение об уходе он опубликовал на своей странице в Facebook.
«С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией «Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021». Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать», — написал Сычев.
Он выразил надежду на то, что ДИБ сможет реализовать начатые проекты и приступить к новым. Также замглавы департамента добавил, что «открыт для новых предложений» о работе.
Сычев работает в сфере информационной безопасности свыше 20 лет. В 2012 г. он стал заместителем начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ, а в июне 2018 г. его назначили на должность первого замглавы ДИБ.
Сычев, в частности, курировал Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (Финцерт). Его создали в 2015 г. как специальное структурное подразделение ЦБ. На базе центра запустили систему информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и прочими компаниями из сферы информбезопасности. Участниками системы стали более 800 финансовых организаций, в том числе банки. Они обменивались данными об обнаруженных угрозах и кибератаках.
В 2020 г. в результате реструктуризации ДИБ Финцерт ликвидировали, писал «Коммерсантъ». По информации издания, участники финансового рынка указывали на наличие у Финцерта не только функции защиты от угроз и атак, но и наказания банков за недоработки в сфере кибербезопасности. Это привело к тому, что некоторые кредитные организации предпочитали не сообщать об инцидентах. Кроме того, участники рынка были недовольны качеством предоставляемой от Финцерта помощи.
Также в ЦБ Сычев отвечал за борьбу с мошенничеством. По данным регулятора, за первые три квартала 2021 г. мошенники украли у россиян более 9 млрд руб. после 6,7 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Сычев объявил об уходе из регулятора вслед за крупными кадровыми перестановками. Так, 14 января стало известно об увольнении первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина, повышении нескольких сотрудников и переходе в ЦБ генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Юрия Исаева.