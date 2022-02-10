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Финансы

Россияне назвали объем накоплений на «черный день»

Ведомости

Более 79% россиян имеют накопления на «черный день», говорится в результатах совместного исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра А2, которое приводит РБК. При этом большинство таких респондентов — 58,5% — смогли отложить менее 100 000 руб. 

Еще 38% опрошенных сохранили на «черный день» сумму от 100 000 до 300 000 руб. От 300 000 до 1 млн руб. в запасе имеют лишь 2% участников исследования, свыше 1 млн руб. — 1,5%.

При этом наибольшая часть опрошенных — 62% — считает, что не проживет на накопленную сумму и трех месяцев. 19% граждан отложенных денег хватит в течение трех-шести месяцев, 15% — на полгода-год. Еще по 2% смогут жить на накопления один-три года и более трех лет соответственно.

63% тех, у кого есть запас на «черный день», иногда берут деньги из «подушки безопасности» на бытовые расходы. Две трети (67%) респондентов боятся потерять накопленное из-за мошенников в интернете и хакеров.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в России проживало 12,1% населения, или 17,6 млн человек. В 2020 г. этот показатель составил 12,1%. При этом средний размер зарплаты в стране в январе-ноябре составил 54 588 руб. Средняя пенсия в 2021 г. оценивалась в 16 642 руб., следует из данных статистического ведомства. 

Ранее по теме: «Сбер» сообщил о росте доли россиян с накоплениями в рублях до 92%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных