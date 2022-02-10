Россияне назвали объем накоплений на «черный день»
Более 79% россиян имеют накопления на «черный день», говорится в результатах совместного исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра А2, которое приводит РБК. При этом большинство таких респондентов — 58,5% — смогли отложить менее 100 000 руб.
Еще 38% опрошенных сохранили на «черный день» сумму от 100 000 до 300 000 руб. От 300 000 до 1 млн руб. в запасе имеют лишь 2% участников исследования, свыше 1 млн руб. — 1,5%.
При этом наибольшая часть опрошенных — 62% — считает, что не проживет на накопленную сумму и трех месяцев. 19% граждан отложенных денег хватит в течение трех-шести месяцев, 15% — на полгода-год. Еще по 2% смогут жить на накопления один-три года и более трех лет соответственно.
63% тех, у кого есть запас на «черный день», иногда берут деньги из «подушки безопасности» на бытовые расходы. Две трети (67%) респондентов боятся потерять накопленное из-за мошенников в интернете и хакеров.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в России проживало 12,1% населения, или 17,6 млн человек. В 2020 г. этот показатель составил 12,1%. При этом средний размер зарплаты в стране в январе-ноябре составил 54 588 руб. Средняя пенсия в 2021 г. оценивалась в 16 642 руб., следует из данных статистического ведомства.