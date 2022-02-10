Россияне назвали объем накоплений на «черный день»

Ранее Росстат сообщил, что по итогам девяти месяцев 2021 г. за чертой бедности в России проживало 12,1% населения, или 17,6 млн человек. В 2020 г. этот показатель составил 12,1%. При этом средний размер зарплаты в стране в январе-ноябре составил 54 588 руб. Средняя пенсия в 2021 г. оценивалась в 16 642 руб., следует из данных статистического ведомства.