Минфин предложил снизить налоговую нагрузку на сотрудников банков

«Минфин России в марте текущего года подготовит изменения в Налоговый кодекс, которыми будет предусмотрено освобождение сотрудников банков начиная с января 2022 г. от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам», — говорится в сообщении. Такая мера позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на сотрудников банков из-за повышения ключевой ставки ЦБ, пояснили в министерстве.