Газета
Финансы

Минфин предложил снизить налоговую нагрузку на сотрудников банков

Ведомости

Министерство финансов России в марте подготовит законопроект об освобождении с января 2022 г. сотрудников банков от НДФЛ с материальной выгоды, которую они получают от экономии на процентах по кредитам, сообщила пресс-служба министерства.

«Минфин России в марте текущего года подготовит изменения в Налоговый кодекс, которыми будет предусмотрено освобождение сотрудников банков начиная с января 2022 г. от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам», — говорится в сообщении. Такая мера позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на сотрудников банков из-за повышения ключевой ставки ЦБ, пояснили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что обязанность уплачивать налог с материальной выгоды могла бы возникнуть только у сотрудников банков. На обычных граждан такое правило не распространяется – для них не установлены налоги с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам.

28 февраля Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 9,5 до рекордных 20% годовых. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Вслед за повышением ключевой ставки банки подняли ставки по кредитам и вкладам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных