Минфин предложил снизить налоговую нагрузку на сотрудников банков
Министерство финансов России в марте подготовит законопроект об освобождении с января 2022 г. сотрудников банков от НДФЛ с материальной выгоды, которую они получают от экономии на процентах по кредитам, сообщила пресс-служба министерства.
«Минфин России в марте текущего года подготовит изменения в Налоговый кодекс, которыми будет предусмотрено освобождение сотрудников банков начиная с января 2022 г. от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам», — говорится в сообщении. Такая мера позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на сотрудников банков из-за повышения ключевой ставки ЦБ, пояснили в министерстве.
В пресс-службе уточнили, что обязанность уплачивать налог с материальной выгоды могла бы возникнуть только у сотрудников банков. На обычных граждан такое правило не распространяется – для них не установлены налоги с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам.
28 февраля Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 9,5 до рекордных 20% годовых. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Вслед за повышением ключевой ставки банки подняли ставки по кредитам и вкладам.