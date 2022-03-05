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Финансы

ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта

Ведомости

Экспортеры сегодня могут не продавать валютную выручку в связи с закрытием Московской биржи, сообщила пресс-служба Центробанка.

«В связи с тем, что 5 марта 2022 года, который является официальным рабочим днем, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся, обязательная продажа резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты (…) может не осуществляться», — говорится в сообщении.

Согласно указу президента России Владимира Путина, экспортеры обязаны продавать как минимум 80% валютной выручки, полученной в рамках внешнеторговых договоров. Мера распространяется в том числе на средства, заработанные с 1 января по 28 февраля этого года, то есть до подписания указа.

При этом вчера ЦБ объявил, что торги на всех рынках Мосбиржи будут приостановлены 5, 7 и 8 марта. 6 марта уже был официальным выходным днем.

До этого ЦБ ввел комиссию в 30% на покупку долларов, евро и фунтов на бирже. Позже регулятор снизил показатель до 12%.

Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных западными странами в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, США, Евросоюз и ряд других государств запретили проводить операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. Кроме того, под санкции попали несколько крупных банков, включая ВТБ, Совкомбанк и Промсвязьбанк. Фактически «заморожена» оказалась часть международных резервов России. Западные страны также запретили проводить сделки с российским госдолгом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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