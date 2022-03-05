ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта

Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных западными странами в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, США, Евросоюз и ряд других государств запретили проводить операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. Кроме того, под санкции попали несколько крупных банков, включая ВТБ, Совкомбанк и Промсвязьбанк. Фактически «заморожена» оказалась часть международных резервов России. Западные страны также запретили проводить сделки с российским госдолгом.