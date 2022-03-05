ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта
Экспортеры сегодня могут не продавать валютную выручку в связи с закрытием Московской биржи, сообщила пресс-служба Центробанка.
«В связи с тем, что 5 марта 2022 года, который является официальным рабочим днем, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся, обязательная продажа резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты (…) может не осуществляться», — говорится в сообщении.
Согласно указу президента России Владимира Путина, экспортеры обязаны продавать как минимум 80% валютной выручки, полученной в рамках внешнеторговых договоров. Мера распространяется в том числе на средства, заработанные с 1 января по 28 февраля этого года, то есть до подписания указа.
При этом вчера ЦБ объявил, что торги на всех рынках Мосбиржи будут приостановлены 5, 7 и 8 марта. 6 марта уже был официальным выходным днем.
Правительство реализует подобные меры на фоне санкций, введенных западными странами в отношении России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. В частности, США, Евросоюз и ряд других государств запретили проводить операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния. Кроме того, под санкции попали несколько крупных банков, включая ВТБ, Совкомбанк и Промсвязьбанк. Фактически «заморожена» оказалась часть международных резервов России. Западные страны также запретили проводить сделки с российским госдолгом.