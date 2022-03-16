Reuters: европейские банки усилили контроль за клиентами из России по требованию ЕЦБ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от некоторых банков Европы ужесточить контроль за операциями клиентов из России и Белоруссии, чтобы исключить возможность обхода западных санкций, передает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, теперь десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих на территории Евросоюза, столкнутся с усиленным контролем со стороны банков, которые будут уделять повышенное внимание крупным платежам и депозитам, а также новым кредитным заявкам.
Сообщается, что европейские банки получили указания от ЕЦБ в конце февраля — начале марта. На исполнение требований им дали одну неделю, после чего состоится проверка. Информации о сроках ее проведения нет.
«Сначала меры распространялись на лиц русской национальности, как резидентов, так и нерезидентов, а затем распространились и на белорусов», — сказал один из источников Reuters.
ЕЦБ проверяет, выполняют ли банки «необходимые меры» для соблюдения санкций, в том числе в отношении транзакций и отношений с клиентами, но не издал никаких указаний, выходящих за рамки правил ЕС, сообщил представитель регулятора.
Отмечается, что в обязанности ЕЦБ не входит мониторинг соблюдения санкций, но надзорные органы опасаются, что европейские банки могут получить штрафы, если их клиенты будут переводить деньги от имени лиц, попавших в санкционные списки.
В конце февраля Евросоюз в ответ на военную операцию России на Украине запретил гражданам и компаниям России хранить на депозитах в европейских банках больше 100 000 евро. Также запрещено продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро, и оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 г.
Как сообщил один из источников Reuters, неназванный испанский банк усилил контроль за операциями порядка 8000 российских клиентов, не попавших под санкции ЕС и проживающих в Испании. Испанские банки также перестали предоставлять кредиты россиянам, не являющимися резидентами Испании, а по крайней мере один банк решил не открывать новые счета нерезидентам из России.
Другой источник рассказал, что итальянские банки также начали отслеживать все счета российских клиентов, на которых лежит более 100 000 евро, даже если они проживали в ЕС и не входили в санкционный список.