Reuters: европейские банки усилили контроль за клиентами из России по требованию ЕЦБ

В конце февраля Евросоюз в ответ на военную операцию России на Украине запретил гражданам и компаниям России хранить на депозитах в европейских банках больше 100 000 евро. Также запрещено продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро, и оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 г.