Путин: ЦБ не будет прибегать к эмиссии денег

Он добавил, что в условиях западных санкций проблем с финансированием со стороны федерального бюджета нет. «Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы — рыночные, здоровые доходы», — отметил Путин.