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Финансы

Путин: ЦБ не будет прибегать к эмиссии денег

Ведомости

Средств федерального бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, поэтому Банку России не придется прибегать к эмиссии денежных средств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Мы должны продолжить реализацию всех запланированных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме», — сказал президент.

Он добавил, что в условиях западных санкций проблем с финансированием со стороны федерального бюджета нет. «Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы — рыночные, здоровые доходы», — отметил Путин.

По его словам, ключевые трудности сейчас связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, а также организацией работы подрядчиков. Он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок. По его словам, это должно способствовать снижению цен.

Президент также заявил, что нужно исключить ручное вмешательство в формирование цен. Их стабилизация, отметил он, должна достигаться за счет увеличения предложения. При этом правительство и ФАС должны постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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