Путин: ЦБ не будет прибегать к эмиссии денег
Средств федерального бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, поэтому Банку России не придется прибегать к эмиссии денежных средств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Мы должны продолжить реализацию всех запланированных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме», — сказал президент.
Он добавил, что в условиях западных санкций проблем с финансированием со стороны федерального бюджета нет. «Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы — рыночные, здоровые доходы», — отметил Путин.
По его словам, ключевые трудности сейчас связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, а также организацией работы подрядчиков. Он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок. По его словам, это должно способствовать снижению цен.
Президент также заявил, что нужно исключить ручное вмешательство в формирование цен. Их стабилизация, отметил он, должна достигаться за счет увеличения предложения. При этом правительство и ФАС должны постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке.