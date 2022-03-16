Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности и защиты населения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Главам регионов поручено принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий населения, попавших в «трудную жизненную ситуацию». При необходимости также могут производиться единовременные денежные выплаты россиянам.
Руководство регионов также должно сохранить доступность для граждан социальных услуг и обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.
Среди других мер — оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, а также их наличия в магазинах. Кроме того, в регионах будут предпринимать дополнительные шаги по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг и оперативному отслеживанию ситуации на рынке труда. Сюда входят меры поддержки занятости, включая организацию переобучения и повышения квалификации.
Организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам будет предоставляться поддержка в виде денежных средств, другого имущества, льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ и услуг «для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития».
Также поручено принять дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций, занимающихся социальной поддержкой и защитой граждан РФ, оказанием помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотическим воспитанием и содействием внутренней трудовой миграции.
Указ опубликован после выступления Путина на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, на котором президент анонсировал увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), величины прожиточного минимума, а также пенсий и социальных выплат. Кроме того, планируется повысить зарплаты работников бюджетной сферы, добавил президент.