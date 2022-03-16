Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности и защиты населения

Среди других мер — оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, а также их наличия в магазинах. Кроме того, в регионах будут предпринимать дополнительные шаги по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг и оперативному отслеживанию ситуации на рынке труда. Сюда входят меры поддержки занятости, включая организацию переобучения и повышения квалификации.