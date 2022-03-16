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Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности и защиты населения

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Главам регионов поручено принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий населения, попавших в «трудную жизненную ситуацию». При необходимости также могут производиться единовременные денежные выплаты россиянам.

Руководство регионов также должно сохранить доступность для граждан социальных услуг и обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.

Среди других мер — оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, а также их наличия в магазинах. Кроме того, в регионах будут предпринимать дополнительные шаги по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг и оперативному отслеживанию ситуации на рынке труда. Сюда входят меры поддержки занятости, включая организацию переобучения и повышения квалификации.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам будет предоставляться поддержка в виде денежных средств, другого имущества, льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ и услуг «для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития».

Также поручено принять дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций, занимающихся социальной поддержкой и защитой граждан РФ, оказанием помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотическим воспитанием и содействием внутренней трудовой миграции.

Указ опубликован после выступления Путина на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, на котором президент анонсировал увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), величины прожиточного минимума, а также пенсий и социальных выплат. Кроме того, планируется повысить зарплаты работников бюджетной сферы, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных