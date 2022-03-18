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Финансы

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay

Ведомости

Газпромбанк (ГПБ) с 22 марта запускает новое платежное решение – кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах, говорится в сообщении банка.

Клиенты могут привязать к кошельку свои существующие банковские карты, а также прямо в нем выпустить и пополнить виртуальную карту. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах, для его использования не требуется скачивать на смартфон отдельное приложение. 

Кошелек GazpromPay уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили данный сервис: это Третьяковская галерея, «ГПБ Мобайл» и другие.

В ближайшее время банк планирует увеличить список партнеров из числа интернет-магазинов, а также расширить функционал сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы, говорится в сообщении ГПБ.

«Мы уверены, что в будущем проект станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России», – заявил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, слова которого приводятся в сообщении банка.

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, запуск платежного кошелька GazpromPay – важнейший этап процесса цифровизации российского финансового сектора, а необходимость инвестиций в развитие подобных сервисов в России сегодня приобрела особую актуальность.

Собственные платежные сервисы есть также у Сбербанка и ВТБ.

С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом карты российской платежной системы «Мир» поддерживаются Apple Pay и Samsung Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных