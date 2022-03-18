Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay
Газпромбанк (ГПБ) с 22 марта запускает новое платежное решение – кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах, говорится в сообщении банка.
Клиенты могут привязать к кошельку свои существующие банковские карты, а также прямо в нем выпустить и пополнить виртуальную карту. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах, для его использования не требуется скачивать на смартфон отдельное приложение.
Кошелек GazpromPay уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили данный сервис: это Третьяковская галерея, «ГПБ Мобайл» и другие.
В ближайшее время банк планирует увеличить список партнеров из числа интернет-магазинов, а также расширить функционал сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы, говорится в сообщении ГПБ.
«Мы уверены, что в будущем проект станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России», – заявил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, слова которого приводятся в сообщении банка.
По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, запуск платежного кошелька GazpromPay – важнейший этап процесса цифровизации российского финансового сектора, а необходимость инвестиций в развитие подобных сервисов в России сегодня приобрела особую актуальность.
Собственные платежные сервисы есть также у Сбербанка и ВТБ.
С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом карты российской платежной системы «Мир» поддерживаются Apple Pay и Samsung Pay.