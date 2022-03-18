Члены ЕАЭС договорились о переходе к расчетам в национальных валютах

«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе на расчеты в национальных валютах», — сказал Решетников по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).