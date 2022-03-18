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Финансы

Члены ЕАЭС договорились о переходе к расчетам в национальных валютах

Ведомости

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

«Очень важный вопрос, который обсуждался, — это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе на расчеты в национальных валютах», — сказал Решетников по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

То, что основной расчет пошлины Россия получает в рублях, представляет для страны особую важность, добавил министр. По его словам, это означает начало формирования «единого рублевого пространства».

По данным ЕЭК, доля платежей в национальной валюте во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС выросла с 63% в 2013 г. до 73,5% в 2020-м. В валютной структуре платежей с третьими странами преобладал американский доллар, что связано со значительной долей экспорта топливно-энергетических товаров. На него в 2020-м приходилось 36,7% расчетов за импорт и 55,5% — за экспорт.

14 марта на сайте ЕЭК появилось сообщение, что ЕАЭС и Китай намерены разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы, для чего планируется внедрить новую международную валюту, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Впоследствии публикация была удалена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных