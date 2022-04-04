«Коммерсантъ» узнал об отказах банков в кредитных каникулах
Россияне начали жаловаться на трудности с получением кредитных каникул, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦБ. По данным банков из топ-30, заемщики подали несколько десятков тысяч заявок на каникулы, а одобрили из них 30-50%.
В ВТБ изданию сообщили, что получили около 7000 заявок. Райффайзенбанк получил 3500 заявок на кредитные каникулы и удовлетворил около половины из них. Почта-банк предоставил каникулы более 3000 клиентов, но не раскрыл количество поданных заявок на них. В Росбанке получили 1200 заявок и удовлетворили более 370 из них, в ПСБ получили более 500 обращений и утвердили 45% из них. Сбербанк не раскрыл данные о количестве обращений за кредитными каникулами. По мнению экспертов и конкурентов, обратиться за кредитными каникулами могли десятки тысяч клиентов банка.
ЦБ начал получать жалобы заемщиков на предоставление кредитных каникул, но назвал их количество «незначительным». Проект ОНФ «За права заемщиков» тоже получает жалобы на сложности с получением каникул.
Кредитные каникулы можно оформить на ипотеку, потребкредиты, автокредиты и долг по кредитным картам на срок от одного до шести месяцев. В законе установлены лимиты кредитов, по которым можно получить отсрочку. Лимит по ипотеке составляет для Москвы 6 млн руб., для остальных регионов 4 млн или 3 млн руб. Лимит по автокредиту составляет 700 000 руб., по потребкредитам — 300 000 руб., по кредитным картам — 100 000 руб.
В Райффайзенбанке пояснили, что 95% заявок получают отказ, потому что кредит не подходит под условия программы. В «Ренессанс Кредите» заявили, что банк может отказать в каникулах, если просрочка по кредиту возникла до 1 марта. В «Уралсибе» добавили, что могут отказать в каникулах, потому что у клиента есть действующие ипотечные каникулы.
По данным службы финансового уполномоченного, у банка могут возникнуть риски при немотивированном отказе в кредитных каникулах. Заемщик может обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева добавила, что закон о кредитных каникулах нужно изменить.