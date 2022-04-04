«Коммерсантъ» узнал об отказах банков в кредитных каникулах

В ВТБ изданию сообщили, что получили около 7000 заявок. Райффайзенбанк получил 3500 заявок на кредитные каникулы и удовлетворил около половины из них. Почта-банк предоставил каникулы более 3000 клиентов, но не раскрыл количество поданных заявок на них. В Росбанке получили 1200 заявок и удовлетворили более 370 из них, в ПСБ получили более 500 обращений и утвердили 45% из них. Сбербанк не раскрыл данные о количестве обращений за кредитными каникулами. По мнению экспертов и конкурентов, обратиться за кредитными каникулами могли десятки тысяч клиентов банка.