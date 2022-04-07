Сбербанк передаст иностранные ценные бумаги своих клиентов другим брокерам
«Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — сообщили в банке. Отмечается, что клиент не может отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. При этом Сбербанк продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.
Иностранные ценные бумаги клиентов Сбербанка будут переведены в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Речь идет о ценных бумагах иностранных компаний, а также бумагах российских компаний, выпущенных и зарегистрированных за пределами РФ. В их числе «Яндекс», «Тинькофф», «Полиметалл», X5 Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), VK, «Лента», Ozon и др.
Накануне США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.
США 24 февраля наложили на Сбербанк более мягкие санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».