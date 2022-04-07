Сбербанк передаст иностранные ценные бумаги своих клиентов другим брокерам

«Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — сообщили в банке. Отмечается, что клиент не может отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. При этом Сбербанк продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.