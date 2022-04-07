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Финансы

Сбербанк передаст иностранные ценные бумаги своих клиентов другим брокерам

Ведомости

Попавший под санкции Сбербанк до 13 апреля передаст иностранные активы своих клиентов другим биржевым посредникам, говорится на сайте банка.

«Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — сообщили в банке. Отмечается, что клиент не может отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. При этом Сбербанк продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.

Иностранные ценные бумаги клиентов Сбербанка будут переведены в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Речь идет о ценных бумагах иностранных компаний, а также бумагах российских компаний, выпущенных и зарегистрированных за пределами РФ. В их числе «Яндекс», «Тинькофф», «Полиметалл», X5 Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), VK, «Лента», Ozon и др.

Ранее аналогичным образом поступили ВТБ и «Открытие», в феврале попавшие под полные блокирующие санкции США из-за ситуации на Украине.

Накануне США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.

США 24 февраля наложили на Сбербанк более мягкие санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных