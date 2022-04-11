Силуанов предупредил Запад о суде при попытке объявить России дефолт
Власти России обратятся в суд в случае попыток стран Запада объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Известия».
«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — заявил Силуанов.
По словам министра, западные страны сознательно пытаются создать искусственный дефолт: они заблокировали валютные счета России, запретили проводить платежи для расчета с держателями еврооблигаций, чтобы Россия не могла оплатить долги. Несмотря на это держатели еврооблигаций получили выплаты в рублях. «Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций», — заявил министр.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд). После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.
При этом за два дня до этого минфин США запретил России использовать замороженные валютные счета для выплат по внешнему долгу и запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.