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Финансы

Силуанов предупредил Запад о суде при попытке объявить России дефолт

Ведомости

Власти России обратятся в суд в случае попыток стран Запада объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Известия».

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — заявил Силуанов.

По словам министра, западные страны сознательно пытаются создать искусственный дефолт: они заблокировали валютные счета России, запретили проводить платежи для расчета с держателями еврооблигаций, чтобы Россия не могла оплатить долги. Несмотря на это держатели еврооблигаций получили выплаты в рублях. «Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций», — заявил министр.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд). После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.

При этом за два дня до этого минфин США запретил России использовать замороженные валютные счета для выплат по внешнему долгу и запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.

Ранее по теме: В правительстве ждут объявления дефолта по российским евробондам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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