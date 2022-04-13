Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска из-за задержки раскрытия доли в соцсети
Акционер Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором) Марк Бейн Раселл подал иск в суд на основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, пишет агенство Bloomberg. Рассел утверждает, что задержка раскрытия доли, которая принадлежит предпринимателю в социальной сети, искусственно поддерживала стоимость акций на более низком уровне.
Рассел подал иск в Манхэттенский федеральный суд по статье за мошенничество с ценными бумагами. Акционер утверждает, что Маск был обязан раскрыть свою долю Комиссии по ценным бумагам 24 марта, однако сделал это только 1 апреля. Задержка позволила бизнесмену купить больше акций по более низкой цене и обмануть таким образом продавцов акций, лишив их дополнительной выгоды.
Акционер отметил, что как только Маск подал необходимые бумаги о его доле в Twitter в комиссию, акции компании подскочили с $39,31 (1 апреля) до $49,97 (4 апреля). В суде Рассел будет представлять интересы инвесторов, которые продали свои акции Twitter с 24 марта до 1 апреля. Маск не ответил на запрос о комментарии, Twitter также отказался обсудить иск.
4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд.
6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, несмотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.
11 апреля Агравал в своем аккаунте сообщил, что Маск решил отказаться от места в совете директоров соцсети. Он рассказал, что совет директоров провел много обсуждений присоединения Маска, в том числе с самим бизнесменом. Компания была заинтересована в этом, понимала все риски и предложила ему занять это место.