Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска из-за задержки раскрытия доли в соцсети

6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, несмотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.