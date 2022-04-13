ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России до минимума с 2009 года

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — отмечается в заявлении.