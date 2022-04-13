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Финансы

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России до минимума с 2009 года

Ведомости

Внешний долг России по итогам I квартала 2022 г. снизился на $26,5 млрд — до $435,5 млрд, свидетельствуют данные Центробанка. По итогам 2021 г. внешний долг России снизился на $12,9 млрд — до $480,0 млрд.

Объем внешнего долга по итогам I квартала текущего года стал минимальным с 1 апреля 2009 г., пишет «Интерфакс». На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов, говорится в пояснении регулятора.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — отмечается в заявлении.

Внешняя задолженность российского частного сектора в I квартале уменьшилась на $16,2 млрд (4,2%) до $367,4 млрд.

Ранее Минфин сообщал, что досрочно выполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных