ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России до минимума с 2009 года
Внешний долг России по итогам I квартала 2022 г. снизился на $26,5 млрд — до $435,5 млрд, свидетельствуют данные Центробанка. По итогам 2021 г. внешний долг России снизился на $12,9 млрд — до $480,0 млрд.
Объем внешнего долга по итогам I квартала текущего года стал минимальным с 1 апреля 2009 г., пишет «Интерфакс». На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов, говорится в пояснении регулятора.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, снизившись с начала года на $26,5 млрд, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — отмечается в заявлении.
Внешняя задолженность российского частного сектора в I квартале уменьшилась на $16,2 млрд (4,2%) до $367,4 млрд.
Ранее Минфин сообщал, что досрочно выполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.