Forbes: Сбербанк сократил наем новых сотрудников
По словам собеседников издания, приостановка приема на работу новых сотрудников затронула позиции, связанные с аналитикой, маркетингов, дизайном, продвижением продуктов и услуг. Наем IT-специалистов, в том числе в «СберТех», пока продолжается.
««Сбер» продолжает привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов для клиентов. На эти сегменты бизнеса приходится свыше 60% сотрудников банка», — ответили Forbes в пресс-службе организации.
После начала российской военной операции на Украине Сбербанк попал под санкции США, Великобритании и Канады. Изначально США ввели запрет на его валютные корсчета банка. По мере эскалации конфликта ограничения были ужесточены: 6 апреля он попал уже под полные блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет на операции с американскими физлицами и компаниями. Аналогичные меры вслед за США ввела Великобритания. С 7 апреля Сбербанк приостановил переводы в иностранной валюте за границу.