Forbes: Сбербанк сократил наем новых сотрудников

После начала российской военной операции на Украине Сбербанк попал под санкции США, Великобритании и Канады. Изначально США ввели запрет на его валютные корсчета банка. По мере эскалации конфликта ограничения были ужесточены: 6 апреля он попал уже под полные блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет на операции с американскими физлицами и компаниями. Аналогичные меры вслед за США ввела Великобритания. С 7 апреля Сбербанк приостановил переводы в иностранной валюте за границу.