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Forbes: Сбербанк сократил наем новых сотрудников

Ведомости

Сбербанк временно прекратил наем новых сотрудников на должности, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в банке.

По словам собеседников издания, приостановка приема на работу новых сотрудников затронула позиции, связанные с аналитикой, маркетингов, дизайном, продвижением продуктов и услуг. Наем IT-специалистов, в том числе в «СберТех», пока продолжается.

««Сбер» продолжает привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов для клиентов. На эти сегменты бизнеса приходится свыше 60% сотрудников банка», — ответили Forbes в пресс-службе организации.

После начала российской военной операции на Украине Сбербанк попал под санкции США, Великобритании и Канады. Изначально США ввели запрет на его валютные корсчета банка. По мере эскалации конфликта ограничения были ужесточены: 6 апреля он попал уже под полные блокирующие санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет на операции с американскими физлицами и компаниями. Аналогичные меры вслед за США ввела Великобритания. С 7 апреля Сбербанк приостановил переводы в иностранной валюте за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных