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Финансы

Сбербанк пресек атаки на карты россиян разработчиком приложений с Украины

Ведомости

Сбербанк почти сразу после начала спецоперации на Украине остановил массовые списания денег с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сообщил Кузнецов.

У этой компании есть около 50 различных официальных приложений. Она, по словам Кузнецова, в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. Затем в один день компания начала массовые списания денег по всей накопленной базе данных, отметил Кузнецов. По его словам, банк отклонил несколько сотен тысяч попыток списать деньги.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на Газпромбанк, что мошенники на фоне антироссийских санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт. В Альфа-банке рассказали, что злоумышленники разработали фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, а также использовали схему со «спасением» вклада или валюты с помощью перевода на специальный счет. В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для подключения к Системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных