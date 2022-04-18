Сбербанк пресек атаки на карты россиян разработчиком приложений с Украины
«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сообщил Кузнецов.
У этой компании есть около 50 различных официальных приложений. Она, по словам Кузнецова, в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. Затем в один день компания начала массовые списания денег по всей накопленной базе данных, отметил Кузнецов. По его словам, банк отклонил несколько сотен тысяч попыток списать деньги.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на Газпромбанк, что мошенники на фоне антироссийских санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт. В Альфа-банке рассказали, что злоумышленники разработали фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, а также использовали схему со «спасением» вклада или валюты с помощью перевода на специальный счет. В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для подключения к Системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения рубля.