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Финансы

Правительство обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки

Ведомости

Российские банки обязаны будут при выдаче ипотеки раскрывать ее полную стоимость, включая страховку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По его словам, банки часто не включают страховку в полную стоимость ипотеки, однако заемщики должны ее оплачивать. «Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — пояснил Мишустин.

С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. в зависимости от региона, в котором покупается жилье. Программа продлится три месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.

После снижения ключевой ставки Центробанка с 20 до 17% 11 апреля российские банки начали снижать ставки по ипотеке. Сбербанк и ВТБ снизили минимальную ставку по ипотеке до 16,9%, а ставка по льготной ипотеке с дисконтом составит 11,7%. Также после снижения ключевой ставки банки начали снижать ставки по вкладам.

Ранее по теме: Банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных