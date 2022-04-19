Правительство обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки
Российские банки обязаны будут при выдаче ипотеки раскрывать ее полную стоимость, включая страховку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По его словам, банки часто не включают страховку в полную стоимость ипотеки, однако заемщики должны ее оплачивать. «Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — пояснил Мишустин.
С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. в зависимости от региона, в котором покупается жилье. Программа продлится три месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.
После снижения ключевой ставки Центробанка с 20 до 17% 11 апреля российские банки начали снижать ставки по ипотеке. Сбербанк и ВТБ снизили минимальную ставку по ипотеке до 16,9%, а ставка по льготной ипотеке с дисконтом составит 11,7%. Также после снижения ключевой ставки банки начали снижать ставки по вкладам.