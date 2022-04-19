Правительство обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки

По его словам, банки часто не включают страховку в полную стоимость ипотеки, однако заемщики должны ее оплачивать. «Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — пояснил Мишустин.