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Нидерландской «дочке» Альфа-банка дали год на завершение всех операций

Ведомости

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию на завершение всех операций Amsterdam Trade Bank N.V. (АТВ), которая является дочерней компанией Альфа-банка. Лицензия выдана на год и будет действовать до 12 мая 2023 г. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Документ дает право АТВ производить выплату вознаграждений, пособий или пенсий работникам, уплату налогов, платежи поставщикам товаров и услуг. Кроме того, лицензия позволяет совершать, получать или обрабатывать любые платежи или предпринимать любые другие действия в связи с производством по делу о несостоятельности, касающегося АТВ. Также дается право другим лицам прекращать любые сделки, где одной из сторон является АТВ, включая закрытие любых позиций, реструктуризацию кредитов и других долгов.

22 апреля Окружной суд Амстердама признал АТВ банкротом. Поэтому Центральный банк Нидерландов (DNB) решил активировать голландскую схему гарантирования вкладов для владельцев счетов АТВ. Таким образом, правомочные владельцы счетов в ATB, в том числе действующие под торговой маркой FIBR, могут запросить компенсацию.

Альфа-банк с конца февраля находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании: зарубежные счета банка заблокированы, а иностранным контрагентам запрещено вести дела с ним. Минфин США 5 мая выдал генеральную лицензию, согласно которой расчетные операции с АТВ должны быть завершены до 12 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных