Нидерландской «дочке» Альфа-банка дали год на завершение всех операций

Документ дает право АТВ производить выплату вознаграждений, пособий или пенсий работникам, уплату налогов, платежи поставщикам товаров и услуг. Кроме того, лицензия позволяет совершать, получать или обрабатывать любые платежи или предпринимать любые другие действия в связи с производством по делу о несостоятельности, касающегося АТВ. Также дается право другим лицам прекращать любые сделки, где одной из сторон является АТВ, включая закрытие любых позиций, реструктуризацию кредитов и других долгов.