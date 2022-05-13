Международные резервы ЦБ за неделю сократились на $1 млрд

После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфином США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях. В конце апреля Минфин РФ выплатил купон по евробондам и погасил один из выпусков облигаций в долларах США.