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Финансы

Международные резервы ЦБ за неделю сократились на $1 млрд

Ведомости

Международные резервы Банка России за неделю сократились на 0,2% до $592,1 млрд по состоянию на 6 мая, говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 6 мая составили 592,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.

Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства страны. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.

После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфином США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях. В конце апреля Минфин РФ выплатил купон по евробондам и погасил один из выпусков облигаций в долларах США.

Ранее по теме: ЕС прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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