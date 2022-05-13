Международные резервы ЦБ за неделю сократились на $1 млрд
Международные резервы Банка России за неделю сократились на 0,2% до $592,1 млрд по состоянию на 6 мая, говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 6 мая составили 592,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1,0 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.
Ранее Центробанк сообщил, что в апреле резервы уменьшились на 2,2% до $593,052 млрд.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства страны. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.
После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфином США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях. В конце апреля Минфин РФ выплатил купон по евробондам и погасил один из выпусков облигаций в долларах США.