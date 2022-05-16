ЦБ: реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 34%

В I квартале 2022 г. реальный эффективный курс рубля к валютам снизился на 2,7% в годовом выражении и на 10,3% по сравнению с предыдущим периодом. Реальный курс рубля к доллару за квартал снизился на 9,2%, к евро – на 1,3%.