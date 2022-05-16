ЦБ: реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 34%
Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2022 г. вырос на 34% по сравнению с показателем марта, следует из данных Банка России. В годовом выражении реальный эффективный курс рубля к валютам вырос на 1,2%.
По данным регулятора, реальный курс рубля к доллару США в апреле вырос на 34,6%, а к евро – на 36,4% к марту. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле этого года увеличился на 33,3%.
В I квартале 2022 г. реальный эффективный курс рубля к валютам снизился на 2,7% в годовом выражении и на 10,3% по сравнению с предыдущим периодом. Реальный курс рубля к доллару за квартал снизился на 9,2%, к евро – на 1,3%.
Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.