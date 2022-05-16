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ЦБ: реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 34%

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Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2022 г. вырос на 34% по сравнению с показателем марта, следует из данных Банка России. В годовом выражении реальный эффективный курс рубля к валютам вырос на 1,2%.

По данным регулятора, реальный курс рубля к доллару США в апреле вырос на 34,6%, а к евро – на 36,4% к марту. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в апреле этого года увеличился на 33,3%.

В I квартале 2022 г. реальный эффективный курс рубля к валютам снизился на 2,7% в годовом выражении и на 10,3% по сравнению с предыдущим периодом. Реальный курс рубля к доллару за квартал снизился на 9,2%, к евро – на 1,3%.

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.

Ранее по теме: Курсы доллара и евро продолжили снижение по отношению к рублю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных