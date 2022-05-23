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Финансы

В Минэкономразвития заявили о пределе укрепления курса рубля

Ведомости

Курс рубля сейчас находится на пиковых значениях, сообщил РБК со ссылкой на Министерство экономического развития. Ранее сегодня курс доллара опускался максимально до 57,2 руб., евро – до 58,26 руб., следует из данных Мосбиржи.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сообщили в Минэке.

На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что прогнозирует на конец 2022 г. среднегодовой курс доллара на уровне 76,7 руб. В 2023-2025 г. доллар будет стоить 77 руб., 78,7 руб. и 81 руб. соответственно.

20 мая курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2018 г. опустился ниже 60 руб., а евро впервые с апреля 2017 г. упал ниже 61 руб.

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г.: с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций, в том числе валютному контролю и контролю за капиталом.

Ранее по теме: Курс евро опустился до 59,1 рубля впервые с июня 2015 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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