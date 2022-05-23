В Минэкономразвития заявили о пределе укрепления курса рубля

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г.: с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций, в том числе валютному контролю и контролю за капиталом.