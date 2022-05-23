В Минэкономразвития заявили о пределе укрепления курса рубля
«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сообщили в Минэке.
На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что прогнозирует на конец 2022 г. среднегодовой курс доллара на уровне 76,7 руб. В 2023-2025 г. доллар будет стоить 77 руб., 78,7 руб. и 81 руб. соответственно.
20 мая курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2018 г. опустился ниже 60 руб., а евро впервые с апреля 2017 г. упал ниже 61 руб.
Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г.: с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций, в том числе валютному контролю и контролю за капиталом.