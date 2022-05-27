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Финансы

Экспобанк может купить розничный бизнес Ситибанка

Ведомости

Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, который входит входит в состав американской глобальной финансовой корпорации Citi. Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. Представители Экспобанка и Ситибанка от комментариев отказались.

Соглашение о покупке еще не подписано, сказал собеседник издания. Но такая сделка существенно укрепит розничный бизнес Экспобанка, уверен другой источник Frank Media.

«Ситибанк обслуживал сотрудников крупных международных бизнес-групп, имевших бизнес в России. Какую часть этих клиентов можно удержать в нынешних условиях — большой вопрос», — сказал изданию один из банкиров, чей банк также вел переговоры о покупке розничного бизнеса Ситибанка.

В апреле 2022 г. российская «дочка» американского Citibank объявила о продаже своего розничного бизнеса. Среди потенциальных покупателей называли ВТБ, предложение изучал «МТС банк», писали «Ведомости». Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных