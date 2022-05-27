Экспобанк может купить розничный бизнес Ситибанка

Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, который входит входит в состав американской глобальной финансовой корпорации Citi. Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. Представители Экспобанка и Ситибанка от комментариев отказались.