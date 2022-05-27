Экспобанк может купить розничный бизнес Ситибанка
Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, который входит входит в состав американской глобальной финансовой корпорации Citi. Об этом сообщил Frank Media со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. Представители Экспобанка и Ситибанка от комментариев отказались.
Соглашение о покупке еще не подписано, сказал собеседник издания. Но такая сделка существенно укрепит розничный бизнес Экспобанка, уверен другой источник Frank Media.
«Ситибанк обслуживал сотрудников крупных международных бизнес-групп, имевших бизнес в России. Какую часть этих клиентов можно удержать в нынешних условиях — большой вопрос», — сказал изданию один из банкиров, чей банк также вел переговоры о покупке розничного бизнеса Ситибанка.