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Финансы

Под блокирующие санкции США попали еще два российских банка

Ведомости

США ввели блокирующие санкции (SDN-лист) против двух российских банков — «Дальневосточного банка» и банка «Спутник», говорится в сообщении минфина США. Американские власти полагают, что кредитные организации вели бизнес с находящейся под санкциями КНДР.

«Дальневосточный банк» является крупнейшим банком в Приморском крае. По итогам 2021 г. он занимал 98-е место по объему активов — 43,6 млрд руб., а его чистая прибыль составила 980,9 млн руб. У небольшого самарского банка «Спутник» ЦБ отозвал лицензию еще в ноябре 2021 г. Сейчас банк находится в процессе ликвидации.

Также под вторичные блокирующие санкции США попали единственная авиакомпания КНДР Air Koryo и бежавший в Белоруссию гражданин КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных