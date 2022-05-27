Под блокирующие санкции США попали еще два российских банка

«Дальневосточный банк» является крупнейшим банком в Приморском крае. По итогам 2021 г. он занимал 98-е место по объему активов — 43,6 млрд руб., а его чистая прибыль составила 980,9 млн руб. У небольшого самарского банка «Спутник» ЦБ отозвал лицензию еще в ноябре 2021 г. Сейчас банк находится в процессе ликвидации.