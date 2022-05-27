Под блокирующие санкции США попали еще два российских банка
США ввели блокирующие санкции (SDN-лист) против двух российских банков — «Дальневосточного банка» и банка «Спутник», говорится в сообщении минфина США. Американские власти полагают, что кредитные организации вели бизнес с находящейся под санкциями КНДР.
«Дальневосточный банк» является крупнейшим банком в Приморском крае. По итогам 2021 г. он занимал 98-е место по объему активов — 43,6 млрд руб., а его чистая прибыль составила 980,9 млн руб. У небольшого самарского банка «Спутник» ЦБ отозвал лицензию еще в ноябре 2021 г. Сейчас банк находится в процессе ликвидации.
Также под вторичные блокирующие санкции США попали единственная авиакомпания КНДР Air Koryo и бежавший в Белоруссию гражданин КНДР.