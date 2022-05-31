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Финансы

ЕС согласовал отключение Сбербанка от SWIFT

Ведомости

Лидеры стран — членов Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщил в Twitter глава Совета ЕС Шарль Мишель.

По его словам, пакет санкций включает в себя жесткие меры, в том числе «десвифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанка».

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк работает в штатном режиме, основные ограничения против него уже действуют. «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отметили в банке.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала отключение от банковской системы Сбербанка и двух других российских банков. Ранее ЕС отключил от SWIFT ВТБ, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон внес Сбербанк в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. 6 апреля США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка: активы банков заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними дела. На следующий день банк прекратил для своих клиентов все валютные переводы за границу.

Ранее по теме: Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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