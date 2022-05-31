ЕС согласовал отключение Сбербанка от SWIFT

После начала спецоперации на Украине Вашингтон внес Сбербанк в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. 6 апреля США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка: активы банков заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними дела. На следующий день банк прекратил для своих клиентов все валютные переводы за границу.