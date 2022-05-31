ЕС согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
Лидеры стран — членов Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщил в Twitter глава Совета ЕС Шарль Мишель.
По его словам, пакет санкций включает в себя жесткие меры, в том числе «десвифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанка».
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк работает в штатном режиме, основные ограничения против него уже действуют. «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отметили в банке.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала отключение от банковской системы Сбербанка и двух других российских банков. Ранее ЕС отключил от SWIFT ВТБ, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Россия», Совкомбанк и ВЭБ.
После начала спецоперации на Украине Вашингтон внес Сбербанк в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. 6 апреля США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка: активы банков заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними дела. На следующий день банк прекратил для своих клиентов все валютные переводы за границу.