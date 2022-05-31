Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу в России

Накануне лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло отключение Сбербанка от SWIFT. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отключить от системы еще два российских банка. Также в пакет санкций вошло частичное эмбарго на российскую нефть и ограничения на государственные СМИ.