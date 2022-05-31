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Финансы

Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу в России

Ведомости

Отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT не повлияет на работу банка на территории России, операции будут проводиться в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Накануне лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло отключение Сбербанка от SWIFT. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отключить от системы еще два российских банка. Также в пакет санкций вошло частичное эмбарго на российскую нефть и ограничения на государственные СМИ.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон заморозил корреспондентские счета Сбербанка в американских банках. В апреле США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка: активы кредитных организаций были заморожены, а американским гражданам запретили работать с ними.

Ранее по теме: ЕС согласовал отключение Сбербанка от SWIFT

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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