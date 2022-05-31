Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу в России
Отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT не повлияет на работу банка на территории России, операции будут проводиться в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в сообщении.
Накануне лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло отключение Сбербанка от SWIFT. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует отключить от системы еще два российских банка. Также в пакет санкций вошло частичное эмбарго на российскую нефть и ограничения на государственные СМИ.
После начала спецоперации на Украине Вашингтон заморозил корреспондентские счета Сбербанка в американских банках. В апреле США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка: активы кредитных организаций были заморожены, а американским гражданам запретили работать с ними.