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Финансы

Власти Египта допустили возможность использования в стране карт «Мир»

Ведомости

Правительство Египта вместе с банками прорабатывает возможность использовать в стране карты российской платежной системы «Мир», вопрос могут решить к сентябрю, сообщил заместитель гендиректора Tez Tour Египет Тамер Саид.

«Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сообщил Саид (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в последнее время туристы из России стали гораздо чаще выезжать за пределы отелей. Сейчас россияне могут расплачиваться в Египте картами Union Pay.

Карты «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Также систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС. 25 мая первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор ведет переговоры с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир». С какими именно странами идут переговоры, она не уточнила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных