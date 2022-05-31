Власти Египта допустили возможность использования в стране карт «Мир»

«Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сообщил Саид (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в последнее время туристы из России стали гораздо чаще выезжать за пределы отелей. Сейчас россияне могут расплачиваться в Египте картами Union Pay.