Власти Египта допустили возможность использования в стране карт «Мир»
Правительство Египта вместе с банками прорабатывает возможность использовать в стране карты российской платежной системы «Мир», вопрос могут решить к сентябрю, сообщил заместитель гендиректора Tez Tour Египет Тамер Саид.
«Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сообщил Саид (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в последнее время туристы из России стали гораздо чаще выезжать за пределы отелей. Сейчас россияне могут расплачиваться в Египте картами Union Pay.
Карты «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Также систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС. 25 мая первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор ведет переговоры с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир». С какими именно странами идут переговоры, она не уточнила.