Сбербанк заблокировал больше 50 000 банковских карт дропперов с начала года

Борьба с дропперами активно обсуждается в банковском сообществе уже больше полугода. В середине мая Банк России предложил на два дня останавливать зачисление денежных средств на счета мошенников, которые находятся в базе данных регулятора о переводах денег без согласия клиента. Как только банк обнаружит перевод на счет из базы ЦБ, у него должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию, чтобы деньги не были выведены мгновенно после их поступления, говорил тогда директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.