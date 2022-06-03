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Финансы

Сбербанк заблокировал больше 50 000 банковских карт дропперов с начала года

Ведомости

Более 50 000 карт дропперов (посредников, через счета которых мошенники обналичивают похищенные у граждан деньги) заблокировал Сбербанк с начала года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Сбербанк очень жесткую политику в отношении дропперов проводит. Например, мы с начала года заблокировали более 50 000 карт дропперов, то есть мы точно знаем, что это карты дропперов», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

Также он отметил, что во второй половине мая интенсивность DDos-атак на банк снизилась до трех-пяти атак в сутки — в марте и апреле банк отражал до нескольких десятков хакерских атак в день. По словам Кузнецова, «большинство атак идет с территории Китая, европейских стран, США».

Борьба с дропперами активно обсуждается в банковском сообществе уже больше полугода. В середине мая Банк России предложил на два дня останавливать зачисление денежных средств на счета мошенников, которые находятся в базе данных регулятора о переводах денег без согласия клиента. Как только банк обнаружит перевод на счет из базы ЦБ, у него должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию, чтобы деньги не были выведены мгновенно после их поступления, говорил тогда директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В середине апреля ЦБ уже рекомендовал банкам временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация о которых есть в базе данных ЦБ о переводах денег без согласия клиента, уведомлять об этом клиентов и указывать им причину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных