Сбербанк заблокировал больше 50 000 банковских карт дропперов с начала года
Более 50 000 карт дропперов (посредников, через счета которых мошенники обналичивают похищенные у граждан деньги) заблокировал Сбербанк с начала года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Также он отметил, что во второй половине мая интенсивность DDos-атак на банк снизилась до трех-пяти атак в сутки — в марте и апреле банк отражал до нескольких десятков хакерских атак в день. По словам Кузнецова, «большинство атак идет с территории Китая, европейских стран, США».
Борьба с дропперами активно обсуждается в банковском сообществе уже больше полугода. В середине мая Банк России предложил на два дня останавливать зачисление денежных средств на счета мошенников, которые находятся в базе данных регулятора о переводах денег без согласия клиента. Как только банк обнаружит перевод на счет из базы ЦБ, у него должно быть право приостанавливать доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию, чтобы деньги не были выведены мгновенно после их поступления, говорил тогда директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
В середине апреля ЦБ уже рекомендовал банкам временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация о которых есть в базе данных ЦБ о переводах денег без согласия клиента, уведомлять об этом клиентов и указывать им причину.