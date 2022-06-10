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Финансы

Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов Finex

Ведомости

Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов Finex, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Фонды Finex созданы не по российскому законодательству, а по европейскому, поэтому все связанные с ними процедуры осуществляются в иностранном праве, то есть не имеют российской лицензии и не поднадзорны ЦБ, сказала глава регулятора. «Единственное, что я могу сказать, что Мосбиржа сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов», — заявила Набиуллина.

В начале июня управляющая компания Finex, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам компании, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных