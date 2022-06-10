Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов Finex
Московская биржа рассматривает вопрос о делистинге фондов Finex, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Фонды Finex созданы не по российскому законодательству, а по европейскому, поэтому все связанные с ними процедуры осуществляются в иностранном праве, то есть не имеют российской лицензии и не поднадзорны ЦБ, сказала глава регулятора. «Единственное, что я могу сказать, что Мосбиржа сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов», — заявила Набиуллина.
В начале июня управляющая компания Finex, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам компании, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.