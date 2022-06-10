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Финансы

ЦБ будет учитывать рейтинги всех российских кредитных агентств для регулирования

Ведомости

Банк России для регулирования будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами НКР (банкам и нефинансовым компаниям), и НРА (банкам), сообщается на сайте регулятора.

«Таким образом, теперь Банк России будет применять в регулировании различных видов деятельности финансовых организаций рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств», — говорится в сообщении.

Кредитные рейтинги будут использоваться для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ. Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных ЦБ организаций по инвестированию средств, уверен регулятор.

Сейчас в регулировании используются кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА», присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применяются только для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.

В начале апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что сложившаяся ситуация подталкивает страны БРИКС ускорить использование национальных валют при расчетах за экспорт и импорт, интегрирование платежных систем и карт и работу по собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных