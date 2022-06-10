ЦБ будет учитывать рейтинги всех российских кредитных агентств для регулирования
Банк России для регулирования будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами НКР (банкам и нефинансовым компаниям), и НРА (банкам), сообщается на сайте регулятора.
«Таким образом, теперь Банк России будет применять в регулировании различных видов деятельности финансовых организаций рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств», — говорится в сообщении.
Кредитные рейтинги будут использоваться для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ. Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных ЦБ организаций по инвестированию средств, уверен регулятор.
Сейчас в регулировании используются кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА», присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применяются только для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.
В начале апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что сложившаяся ситуация подталкивает страны БРИКС ускорить использование национальных валют при расчетах за экспорт и импорт, интегрирование платежных систем и карт и работу по собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.