ЦБ будет учитывать рейтинги всех российских кредитных агентств для регулирования

Сейчас в регулировании используются кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА», присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применяются только для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.