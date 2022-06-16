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Финансы

Сбербанк расширит программы льготной ипотеки на самозанятых

Ведомости

Самозанятые россияне с 21 июня смогут оформить в Сбербанке семейную, льготную и дальневосточную ипотеку, заявил в рамках ПМЭФ зампредседателя правления банка Кирилл Царев.

Он рассказал, что в России официально зарегистрировано 5 млн самозанятых, которые получают профессиональный доход и пользуются специальным налоговым режимом. «Это огромная аудитория, и мы рады предоставить нашим самозанятым клиентам уникальную возможность оформить льготную ипотеку по сниженной ставке: от 1,5% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,7% по «Семейной ипотеке» и от 8,7% по программе «Господдержка», — рассказал Царев (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что для оформления ипотеки самозанятым нужно зарегистрироваться в сервисе «Свое дело» и получать профессиональный доход на карту «Сбера» или подтвердить доход справкой из ФНС. Самозанятые смогут взять ипотеку на обычных условиях, кроме размера первоначального взноса — он должен составлять от 30%.

Накануне Сбербанк объявил о запуске льготной ипотеки на строительство жилого дома своими силами под 8,3% годовых. Максимальная сумма кредита для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн руб., а для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 15%, а обеспечением может стать земельный участок или поручительство физлица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных