Сбербанк расширит программы льготной ипотеки на самозанятых
Самозанятые россияне с 21 июня смогут оформить в Сбербанке семейную, льготную и дальневосточную ипотеку, заявил в рамках ПМЭФ зампредседателя правления банка Кирилл Царев.
Он рассказал, что в России официально зарегистрировано 5 млн самозанятых, которые получают профессиональный доход и пользуются специальным налоговым режимом. «Это огромная аудитория, и мы рады предоставить нашим самозанятым клиентам уникальную возможность оформить льготную ипотеку по сниженной ставке: от 1,5% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,7% по «Семейной ипотеке» и от 8,7% по программе «Господдержка», — рассказал Царев (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что для оформления ипотеки самозанятым нужно зарегистрироваться в сервисе «Свое дело» и получать профессиональный доход на карту «Сбера» или подтвердить доход справкой из ФНС. Самозанятые смогут взять ипотеку на обычных условиях, кроме размера первоначального взноса — он должен составлять от 30%.
Накануне Сбербанк объявил о запуске льготной ипотеки на строительство жилого дома своими силами под 8,3% годовых. Максимальная сумма кредита для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн руб., а для остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 15%, а обеспечением может стать земельный участок или поручительство физлица.