Сбербанк расширит программы льготной ипотеки на самозанятых

Он рассказал, что в России официально зарегистрировано 5 млн самозанятых, которые получают профессиональный доход и пользуются специальным налоговым режимом. «Это огромная аудитория, и мы рады предоставить нашим самозанятым клиентам уникальную возможность оформить льготную ипотеку по сниженной ставке: от 1,5% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,7% по «Семейной ипотеке» и от 8,7% по программе «Господдержка», — рассказал Царев (цитата по «РИА Новости»).