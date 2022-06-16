Международные резервы России за неделю увеличились до $594,6 млрд

Причиной послужила положительная переоценка. По данным на 3 июня 2022 г., международные резервы находились на уровне $591,3 млрд. 7 июня ЦБ сообщил, что международные резервы России по данным на 1 июня 2022 г. составили $587,4 млрд против $593 млрд на 1 мая. Таким образом, за май резервы сократились на $5,6 млрд, или на 0,95%.