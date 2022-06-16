Международные резервы России за неделю увеличились до $594,6 млрд
Международные резервы России по данным на 10 июня 2022 г. составили $594,6 млрд, сообщили в Банке России. Недельный прирост составил $3,3 млрд (0,6%), уточнил регулятор.
Причиной послужила положительная переоценка. По данным на 3 июня 2022 г., международные резервы находились на уровне $591,3 млрд. 7 июня ЦБ сообщил, что международные резервы России по данным на 1 июня 2022 г. составили $587,4 млрд против $593 млрд на 1 мая. Таким образом, за май резервы сократились на $5,6 млрд, или на 0,95%.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.
После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.