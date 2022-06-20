Путин поручил реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров регионов
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 сентября принять меры по реструктуризации кредитов семи регионам, пострадавшим в этом году от лесных пожаров. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.
«Совместно с Центральным банком Российской Федерации до 1 сентября 2022 г. проработать вопрос о реструктуризации кредитными организациями задолженности по кредитам граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей», — говорится в тексте документа.
Кроме того, правительство должно рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, сократив перечень требуемых документов и упростив процедуры их предоставления.
Реструктуризацию кредитов пострадавшим от пожаров регионам Путин допустил в конце мая на совещании по ситуации со стихийным бедствием. Тогда, также в ходе совещания, глава Минприроды Александр Козлов рассказал об инициативе обратиться к банкирам с призывом реструктуризировать не только ипотеку, но и другие виды потребительских кредитов пострадавшим от пожаров.
В середине июня Путин поручил правительству совместно с главами регионов принять меры для радикального сокращения площадей пожаров на землях лесного фонда в 2022-2030 гг. — не менее чем вдвое относительно прошлогоднего уровня. В соответствующем документе говорится, что правительство должно утвердить в течение месяца целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда и методику расчета таких показателей. Каждый регион будет иметь свой собственный план сокращения пожаров.