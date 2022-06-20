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Путин поручил реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 сентября принять меры по реструктуризации кредитов семи регионам, пострадавшим в этом году от лесных пожаров. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

«Совместно с Центральным банком Российской Федерации до 1 сентября 2022 г. проработать вопрос о реструктуризации кредитными организациями задолженности по кредитам граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей», — говорится в тексте документа.

Кроме того, правительство должно рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, сократив перечень требуемых документов и упростив процедуры их предоставления.

Реструктуризацию кредитов пострадавшим от пожаров регионам Путин допустил в конце мая на совещании по ситуации со стихийным бедствием. Тогда, также в ходе совещания, глава Минприроды Александр Козлов рассказал об инициативе обратиться к банкирам с призывом реструктуризировать не только ипотеку, но и другие виды потребительских кредитов пострадавшим от пожаров.

В середине июня Путин поручил правительству совместно с главами регионов принять меры для радикального сокращения площадей пожаров на землях лесного фонда в 2022-2030 гг. — не менее чем вдвое относительно прошлогоднего уровня. В соответствующем документе говорится, что правительство должно утвердить в течение месяца целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда и методику расчета таких показателей. Каждый регион будет иметь свой собственный план сокращения пожаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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