Путин поручил реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров регионов

Реструктуризацию кредитов пострадавшим от пожаров регионам Путин допустил в конце мая на совещании по ситуации со стихийным бедствием. Тогда, также в ходе совещания, глава Минприроды Александр Козлов рассказал об инициативе обратиться к банкирам с призывом реструктуризировать не только ипотеку, но и другие виды потребительских кредитов пострадавшим от пожаров.