Мосбиржа начнет торги валютами Армении, Узбекистана и ЮАР 27 июня
Мосбиржа с 27 июня начнет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении пресс-службы площадки.
На торгах станут доступны пары южноафриканский рэнд – российский рубль, доллар США – южноафриканский рэнд, армянский драм – рубль, доллар США – армянский драм, узбекский сум – российский рубль. «Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности», — пояснили в Мосбирже.
О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ – российский рубль и доллар США – дирхам ОАЭ будет сообщено дополнительно, поясняет площадка.
О том, что Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, сообщал РБК со ссылкой на источники в середине мая. Тогда отмечалось, что помимо дирхама обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов. До этого на Мосбирже были доступны толкьо 10 валют для обмена рубля: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
В начале мая Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.