Мосбиржа начнет торги валютами Армении, Узбекистана и ЮАР 27 июня

О том, что Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, сообщал РБК со ссылкой на источники в середине мая. Тогда отмечалось, что помимо дирхама обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов. До этого на Мосбирже были доступны толкьо 10 валют для обмена рубля: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.