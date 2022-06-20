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Мосбиржа начнет торги валютами Армении, Узбекистана и ЮАР 27 июня

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Мосбиржа с 27 июня начнет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении пресс-службы площадки.

На торгах станут доступны пары южноафриканский рэнд – российский рубль, доллар США – южноафриканский рэнд, армянский драм – рубль, доллар США – армянский драм, узбекский сум – российский рубль. «Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности», — пояснили в Мосбирже.

О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ – российский рубль и доллар США – дирхам ОАЭ будет сообщено дополнительно, поясняет площадка.

О том, что Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, сообщал РБК со ссылкой на источники в середине мая. Тогда отмечалось, что помимо дирхама обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов.  До этого на Мосбирже были доступны толкьо 10 валют для обмена рубля: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

В начале мая Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.

Ранее по теме: РБК: Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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