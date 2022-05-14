РБК: Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют
Московская биржа намерена включить валюту ОАЭ в список доступных на площадке, передает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Помимо дирхама обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.
Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов. В апреле прошлого года среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль составил 242,9 млрд руб., а в текущем году показатель достиг только 81,5 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных Мосбиржи.
Объем торгов снизился после запрета на операции с российскими бумагами для нерезидентов, а также в связи с введением комиссии за покупку валюты на бирже, которую отменили в начале апреля.
«Торги парой дирхам-рубль ведутся на рынке форекс, но не на российских биржах. Однако в условиях санкций ОАЭ все больше интересует российский бизнес», — отмечает РБК.
На Мосбирже доступны 10 валют для обмена рубля: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.
В мае Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.