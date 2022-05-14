РБК: Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют

Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов. В апреле прошлого года среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль составил 242,9 млрд руб., а в текущем году показатель достиг только 81,5 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных Мосбиржи.