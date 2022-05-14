Газета
Финансы

РБК: Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют

Ведомости

Московская биржа намерена включить валюту ОАЭ в список доступных на площадке, передает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Помимо дирхама обсуждается также запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.

Один из собеседников издания назвал расширение списка валют логичным шагом на фоне падения оборотов торгов. В апреле прошлого года среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль составил 242,9 млрд руб., а в текущем году показатель достиг только 81,5 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных Мосбиржи.

Ранее по теме: Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Объем торгов снизился после запрета на операции с российскими бумагами для нерезидентов, а также в связи с введением комиссии за покупку валюты на бирже, которую отменили в начале апреля.

«Торги парой дирхам-рубль ведутся на рынке форекс, но не на российских биржах. Однако в условиях санкций ОАЭ все больше интересует российский бизнес», — отмечает РБК.

На Мосбирже доступны 10 валют для обмена рубля: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

В мае Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных