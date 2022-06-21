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Экономика

РБК узнал о предложении Минфина ввести новые льготы при уплате НДФЛ

Ведомости

Минфин предложил скорректировать взимание налога на доходы физлиц (НДФЛ), чтобы «повысить объективность, социальную справедливость и решить неурегулированные вопросы», сообщил РБК со ссылкой на документ министерства.

Министерство предложило освободить от налогов выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и другие компенсационные выплаты при увольнении работника, которые установлены законом. Согласно Налоговому кодексу, выплаты при увольнении не облагаются налогом, если сотрудника сокращают или компания ликвидируется. При этом если сотрудник увольняется по собственному желанию, компенсация за неиспользованный отпуск облагается налогом. Также работодатель должен уплатить НДФЛ с выходного пособия, если его сумма не превышает трехкратный размер средней зарплаты. 

Россиянам предлагается дать право на социальный налоговый вычет на оплату медуслуг, которые оказаны детям или подопечным, признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту. Сейчас россияне могут получить налоговый вычет за лечение своих несовершеннолетних детей, а также детей-инвалидов 1-й и 2-й группы, которые учатся очно и которым меньше 24 лет. 

Регионам предложено дать возможность уменьшать минимальный срок владения имуществом, чтобы освобождать от НДФЛ сделки с недвижимостью, которую унаследовали, получили в подарок или приватизировали. Сейчас налог платить не нужно, если человек получил имущество в подарок от близких родственников и владел им три года, в остальных случаях дарения — пять лет. Издание направило запрос в Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных