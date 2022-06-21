РБК узнал о предложении Минфина ввести новые льготы при уплате НДФЛ
Министерство предложило освободить от налогов выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и другие компенсационные выплаты при увольнении работника, которые установлены законом. Согласно Налоговому кодексу, выплаты при увольнении не облагаются налогом, если сотрудника сокращают или компания ликвидируется. При этом если сотрудник увольняется по собственному желанию, компенсация за неиспользованный отпуск облагается налогом. Также работодатель должен уплатить НДФЛ с выходного пособия, если его сумма не превышает трехкратный размер средней зарплаты.
Россиянам предлагается дать право на социальный налоговый вычет на оплату медуслуг, которые оказаны детям или подопечным, признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту. Сейчас россияне могут получить налоговый вычет за лечение своих несовершеннолетних детей, а также детей-инвалидов 1-й и 2-й группы, которые учатся очно и которым меньше 24 лет.
Регионам предложено дать возможность уменьшать минимальный срок владения имуществом, чтобы освобождать от НДФЛ сделки с недвижимостью, которую унаследовали, получили в подарок или приватизировали. Сейчас налог платить не нужно, если человек получил имущество в подарок от близких родственников и владел им три года, в остальных случаях дарения — пять лет. Издание направило запрос в Минфин.