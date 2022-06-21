РБК узнал о предложении Минфина ввести новые льготы при уплате НДФЛ

Министерство предложило освободить от налогов выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и другие компенсационные выплаты при увольнении работника, которые установлены законом. Согласно Налоговому кодексу, выплаты при увольнении не облагаются налогом, если сотрудника сокращают или компания ликвидируется. При этом если сотрудник увольняется по собственному желанию, компенсация за неиспользованный отпуск облагается налогом. Также работодатель должен уплатить НДФЛ с выходного пособия, если его сумма не превышает трехкратный размер средней зарплаты.