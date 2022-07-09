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Финансы

«Сбер» провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов

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«Сбер» провел сделку по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на собственной платформе. Она стала первой на платформе с момента ее запуска, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбер вывел на рынок собственную платформу по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) СберФакторинг. Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объем выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца», — говорится в сообщении.

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Цифровые активы выпускаются на платформе по технологии блокчейн с помощью смарт-контракта. Этот алгоритм, как пояснили в «Сбере», контролирует соблюдение заложенных в решении о выпуске ЦФА условий — в частности, суммы, срока и доходности выпуска.

Платформа работает в пилотном режиме, воспользоваться ею пока может ограниченное число пользователей. В ближайшее время она будет доступна всем корпоративным клиентам, добавили в банке.

В «Сбере» намерены расширить линейку выпускаемых ЦФА на платформе. В банке положительно оценили перспективы проекта, поскольку «цифровой формат значительно ускоряет и упрощает процесс эмиссии финансовых инструментов и снижает порог входа на рынок», отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В конце июня «ВТБ факторинг» (входит в ВТБ) и финтех-компания «Лайтхаус» провели первую в России сделку по эмиссии и размещению ЦФА, сообщалось на сайте ВТБ. В рамках сделки была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы «Лайтхаус», после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных