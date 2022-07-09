«Сбер» провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов

В конце июня «ВТБ факторинг» (входит в ВТБ) и финтех-компания «Лайтхаус» провели первую в России сделку по эмиссии и размещению ЦФА, сообщалось на сайте ВТБ. В рамках сделки была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы «Лайтхаус», после чего «ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.