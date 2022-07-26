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Финансы

Российские банки начали отказываться от открытия продуктов в валюте

Ведомости

Банки России начали ограничивать открытие финансовых продуктов в валюте, сообщили «Известия». Уточняется, что банк «ЮниКредит» перестал оформлять валютные счета, а «Дом.РФ» — вклады. 

Кроме того, с 1 августа «ЮниКредит» начнет брать со всех пользователей комиссию 0,3% в месяц за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен на сумму свыше 10 000 единиц. Исключение составят только держатели премиальных карт. Подобные меры рассматриваются также в банке «Ренессанс Кредит», однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. 

Ранее о прекращении оформления финансовых продуктов в иностранной валюте и введении комиссии за хранение сообщали банки «Тинькофф», ПСБ, «Росбанк» и «Открытие». Уточняется, что банки вводят комиссию только на большие суммы — от 10 000 единиц. 

До 9 сентября действуют ограничения на снятие валюты с депозитов. Если клиент открыл вклад до 9 марта, он может снять сумму в пределах $10 000, а остальную часть — в рублях по обменному курсу, установленному банком в день снятия. Если же вклад был открыт после этой даты, снятие возможно только в рублях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных