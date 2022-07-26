Российские банки начали отказываться от открытия продуктов в валюте
Кроме того, с 1 августа «ЮниКредит» начнет брать со всех пользователей комиссию 0,3% в месяц за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен на сумму свыше 10 000 единиц. Исключение составят только держатели премиальных карт. Подобные меры рассматриваются также в банке «Ренессанс Кредит», однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
До 9 сентября действуют ограничения на снятие валюты с депозитов. Если клиент открыл вклад до 9 марта, он может снять сумму в пределах $10 000, а остальную часть — в рублях по обменному курсу, установленному банком в день снятия. Если же вклад был открыт после этой даты, снятие возможно только в рублях.
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