Российские банки начали отказываться от открытия продуктов в валюте

До 9 сентября действуют ограничения на снятие валюты с депозитов. Если клиент открыл вклад до 9 марта, он может снять сумму в пределах $10 000, а остальную часть — в рублях по обменному курсу, установленному банком в день снятия. Если же вклад был открыт после этой даты, снятие возможно только в рублях.