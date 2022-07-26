Минфин предложил обязать работающих за рубежом граждан платить налоги в России
Министерство финансов РФ предложило на законодательном уровне закрепить необходимость платить налоги в России для работающих за рубежом граждан страны. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в закон, сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин предлагает уточнить, что все вознаграждения, которые выплачиваются дистанционным работникам, что находятся за пределами России, будут относиться к доходам российских источников.
Помимо этого Минфин намерен установить нормы для освобождения от налогообложения «компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции», уточняет пресс-служба.
Также предлагается возложить на брокеров, доверительных управляющих функции налоговых агентов физлиц, которые получают доход от дивидендов по ценным бумагам, выпущенным зарубежными компаниями, если такие дивиденды попадают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг.
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