Минфин предложил обязать работающих за рубежом граждан платить налоги в России

Помимо этого Минфин намерен установить нормы для освобождения от налогообложения «компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции», уточняет пресс-служба.