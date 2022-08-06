Мосбиржа отложила допуск нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынку
Московская биржа откроет 8 августа доступ к срочному рынку нерезидентам из дружественных стран. Доступ к фондовому рынку все еще будет закрыт, так как необходима донастройка биржевых систем.
«В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 г., для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Торговая площадка уточняет, что профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов.
26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Сообщалось, что торги будут доступны во всех режимах.
27 июля Мосбиржа сообщила, что собирается приостановить торговлю японской иеной, а также перестать принимать ее в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке с 8 августа 2022 г.
3 августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов – облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года.