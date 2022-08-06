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Финансы

Мосбиржа отложила допуск нерезидентов из дружественных стран к фондовому рынку

Ведомости

Московская биржа откроет 8 августа доступ к срочному рынку нерезидентам из дружественных стран. Доступ к фондовому рынку все еще будет закрыт, так как необходима донастройка биржевых систем.

«В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 г., для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Торговая площадка уточняет, что профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать на Московской бирже клиентов-нерезидентов.

26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Сообщалось, что торги будут доступны во всех режимах.

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27 июля Мосбиржа сообщила, что собирается приостановить торговлю японской иеной, а также перестать принимать ее в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке с 8 августа 2022 г.

3 августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов – облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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