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Финансы

Физлица в июле закупили на Мосбирже рекордный объем валюты

Ведомости

Физлица впервые стали значимыми нетто-покупателями валюты на Мосбирже, увеличив объем нетто-закупок в три раза – до 237,1 млрд руб., сообщил ЦБ в своем обзоре рисков финансовых рынков.

«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников», – говорится в обзоре.

Преимущественно россияне закупали валюту через банки, осуществляющие переводы на зарубежные счета. При этом остатки на банковских счетах физлиц в иностранной валюте снизились на 3 млрд руб., обратили внимание аналитики. В ЦБ подчеркнули, что в сложившейся геополитической ситуации рекомендуют принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран. Укрепление рубля в июле происходило на фоне покупок широкого круга участников: ЦБ не зафиксировал ощутимой концентрации покупок отдельными участниками.

Крупнейшими же нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке стали не системообразующие банки, закупившие ее на 319,6 млрд руб. Также в ЦБ отмечают рост спроса на валюту со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

На момент закрытия торгов 30 июня рубль укрепился до 51,45 за доллар, в июле же национальная валюта ослабла относительно доллара на 19,8%.

1 августа Банк России принял решение продлить введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. Кроме того, до 9 марта сохранятся ограничения для юрлиц-резидентов на получение валюты на командировочные расходы – не более $5 тыс. или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных