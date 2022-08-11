Физлица в июле закупили на Мосбирже рекордный объем валюты
Физлица впервые стали значимыми нетто-покупателями валюты на Мосбирже, увеличив объем нетто-закупок в три раза – до 237,1 млрд руб., сообщил ЦБ в своем обзоре рисков финансовых рынков.
«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников», – говорится в обзоре.
Преимущественно россияне закупали валюту через банки, осуществляющие переводы на зарубежные счета. При этом остатки на банковских счетах физлиц в иностранной валюте снизились на 3 млрд руб., обратили внимание аналитики. В ЦБ подчеркнули, что в сложившейся геополитической ситуации рекомендуют принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран. Укрепление рубля в июле происходило на фоне покупок широкого круга участников: ЦБ не зафиксировал ощутимой концентрации покупок отдельными участниками.
Крупнейшими же нетто-покупателями иностранной валюты на внутреннем рынке стали не системообразующие банки, закупившие ее на 319,6 млрд руб. Также в ЦБ отмечают рост спроса на валюту со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
На момент закрытия торгов 30 июня рубль укрепился до 51,45 за доллар, в июле же национальная валюта ослабла относительно доллара на 19,8%.
1 августа Банк России принял решение продлить введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. Кроме того, до 9 марта сохранятся ограничения для юрлиц-резидентов на получение валюты на командировочные расходы – не более $5 тыс. или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.
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