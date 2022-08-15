Около 65% брокерских счетов физлиц остаются пустыми

По оценке аналитиков, еще у 20% на счету не более 15 000 руб. Общее же число активных инвесторов оценивается в 9,4 млн человек после 5 млн человек годом ранее, а статус квалифицированных инвесторов на 1 августа получили только 550 000 россиян, что составляет менее 1% активного населения.