Около 65% брокерских счетов физлиц остаются пустыми
Число инвесторов в России увеличилось за год на 68% до 27 млн человек, но около 65% открытых брокерских счетов остаются пустыми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.
По оценке аналитиков, еще у 20% на счету не более 15 000 руб. Общее же число активных инвесторов оценивается в 9,4 млн человек после 5 млн человек годом ранее, а статус квалифицированных инвесторов на 1 августа получили только 550 000 россиян, что составляет менее 1% активного населения.
В 35% случаев инвесторы, объясняя отсутствие средств на своих счетах, указывают на неспособность разобраться в нюансах торгов. Еще 25% таких инвесторов ожидают «более спокойной ситуации» на рынках, другие 10% – только разрабатывают свою стратегию инвестирования, а еще 15% – открыли счет «на всякий случай».
Как пояснил изданию руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, в основном такие инвесторы являются клиентами крупных банковских групп. По его данным, у некоторых банков был KPI по числу открытых брокерских счетов, на который пополнение таких счетов никак не влияло.
Свою роль, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, играют также маркетинговые кампании, предлагающие клиентам виртуальный брокерский счет и небольшую сумму на нем от банка либо гарантии безубыточного трейдинга в течение непродолжительного времени. Часть пустых счетов принадлежат действующим клиентам, которым понадобились средства на иные цели, добавил глава департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.
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